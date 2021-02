Bisogna redistribuire le risorse del Piano di Ripresa nel campo della mobilità sostenibile, puntando di più sull'elettrico e non sull'idrogeno che non è ancora maturo. È questo, in sintesi, il messaggio lanciato dai rappresentanti di Motus-E e Legambiente, che sono stati ascoltati oggi in commissione Trasporti della Camera nell'ambito del ciclo ...

© Riproduzione riservata