Mediterraneo ancora in rialzo per i gasoli e gli oli combustibili, a fronte invece di uno stop della corsa della benzina. Sul Cif Med dell'8 febbraio, convertito in euro al cambio di 1,1983 dollari, la benzina si è attestata a 346,73 euro per mille litri, il diesel 10ppm a 350,30, il gasolio 0,1 a 344,15 e il denso Btz a 350,73 euro per mille chili ...

© Riproduzione riservata