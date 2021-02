Tregua per i rivenditori che durerà poco, visto il nuovo rincaro messo a segno ieri pomeriggio in chiusura dal mercato dei prodotti petroliferi del Mediterraneo. Sul Cif Med del 22 febbraio, convertito in euro al cambio di 1,2133 dollari, la benzina si è attestata a 370,25 euro per mille litri, il diesel 10ppm a 368,25, il gasolio 0,1 a 363,02 e il ...

© Riproduzione riservata