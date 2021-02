Nel 2020 in Europa si sono registrati investimenti per 26,3 miliardi di euro in nuovi impianti eolici offshore, per una potenza di 7,1 GW che sarà costruita nei prossimi anni. i dati vengono dal rapporto di WindEurope pubblicato ieri. Nel 2020 in Europa sono stati installati 2,9 GW di nuovi impianti eolici offshore, portando il totale installato a ...

© Riproduzione riservata