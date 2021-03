Saipem e Alboran Hydrogen hanno firmato un memorandum of understanding per lo sviluppo congiunto e la realizzazione di cinque impianti per la produzione di idrogeno verde tramite il processo dell'elettrolisi, tre dei quali in Italia e gli altri due nel bacino del Mediterraneo. Le due società, si legge in una nota, impiegheranno le rispettive e comp ...

