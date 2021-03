L'agenzia per la cooperazione tra le autorità di regolazione europee Acer ha chiesto di migliorare l'attuale proposta legislativa del regolamento sulle infrastrutture energetiche transeuropee Ten-E per garantire il sostegno dei migliori progetti per il Green Deal

L'Agenzia in particolare ha pubblicato un position paper congiunto con il Ceer (consi ...

© Riproduzione riservata