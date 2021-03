Secondo giorno di pesanti rialzi dei prezzi d'acquisto, che proseguiranno anche domani dopo gli aumenti messi a segno dal mercato dei prodotti petroliferi in Mediterraneo. Anche se più moderati. Sul Cif Med dell'8 marzo, convertito in euro al cambio di 1,1866 dollari, la benzina si è attestata a 404,19 euro per mille litri, il diesel 10ppm a 392,02 ...

© Riproduzione riservata