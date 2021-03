Scendono i prodotti petroliferi in chiusura in Mediterraneo, dopo due rialzi consecutivi. Quindi ribassi in vista per domani sui listini dei prezzi d'acquisto. Sul Cif Med del 15 marzo, convertito in euro al cambio di 1,1920 dollari, la benzina si è attestata a 414,87 euro per mille litri, il diesel 10ppm a 387,76, il gasolio 0,1 a 384,04 e il dens ...

