L'Arpa Basilicata ha presentato ieri a Potenza il protocollo operativo sulla procedura per valutare l'impatto acustico generato da impianti eolici esistenti. In Basilicata, si legge in una nota, sono presenti 1.248 pale eoliche, il 26% del totale sul territorio nazionale, con una potenza complessiva di 1.186 MW, pari al 14% della potenza nazionale. ...

© Riproduzione riservata