La controllata del gruppo Maire Tecnimont, Nextchem, e la norvegese Agilyx hanno firmato oggi un accordo, basato sulla tecnologia avanzata della pirolisi, "in grado di convertire rifiuti plastici misti in prodotti circolari ad alto valore aggiunto e carburanti". NextChem sarà il partner tecnologico e Epc (Engineering, Procurement, Construction) in ...

© Riproduzione riservata