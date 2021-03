Consip ha aggiudicato l'Accordo quadro per la fornitura alle PA di Autobus extraurbani destinati alle esigenze delle Amministrazioni Centrali dello Stato, degli enti locali e delle aziende di trasporto pubblico (ATP) per complessivi 880 veicoli (nella tabella in fondo il quadro degli aggiudicatari) © Riproduzione riservata