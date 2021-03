Snam e Mubadala Investment Company hanno firmato oggi un memorandum of understanding con l'obiettivo di collaborare su iniziative congiunte di investimento e sviluppo sull'idrogeno negli Emirati Arabi Uniti e altrove. In base all'accordo, informa Snam in una nota, le due aziende realizzeranno attività di valutazione, compresi studi tecnici e di fat ...

© Riproduzione riservata