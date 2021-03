La Commissione europea istituirà una Alleanza per la filiera dei carburanti liquidi rinnovabili e a basse emissioni per far crescere il settore. Lo ha annunciato la commissaria ai Trasporti Adina Valean intervenendo lunedì scorso a un evento online organizzato dalla Fiera di Francoforte in collaborazione con la rappresentanza dello Stato federale d ...

© Riproduzione riservata