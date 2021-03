Il Tribunale di Milano, Sezione seconda civile, ha disposto di pubblicare un invito a manifestare interesse per l'acquisto di 14 impianti fotovoltaici nell'ambito del concordato preventivo della società U.E. spa.

La società U.E. spa in concordato preventivo è titolare di 14 impianti fotovoltaici in esercizio, di cui 13 tuttora produttivi, parte in ...

© Riproduzione riservata