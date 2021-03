Registriamo questa mattina un nuovo marchio nel variegato panorama della distribuzione carburanti. Si tratta di Bartolucci, un punto vendita in Veneto.

Questi i prezzi medi di oggi per Bartolucci: benzina self service e servito 1,495 euro/litro (media nazionale self 1,576 euro/litro); gasolio self service e servito 1,345 euro/litro (media nazional ...

© Riproduzione riservata