Entreranno in funzione entro il 2021 i primi due impianti Biomet nel settore del biometano. Si tratta di un liquefatore da rete e di un distributore stradale di carburanti bio, cui nel 2022 si aggiungerà l'impianto di produzione di biometano da rifiuti umidi (capacità di trattamento di 40.000 tonnellate anno). In pratica, sottolinea la società in u ...

© Riproduzione riservata