È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo il comunicato del ministero dello Sviluppo economico relativo al decreto direttoriale 9 marzo 2021 “Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso al contributo in favore delle Pmi titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergen ...

© Riproduzione riservata