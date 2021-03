Stefano Granella è il nuovo amministratore delegato della Esco Enerqos Energy Solutions Srl. Lo annuncia la stessa società in una nota. “L'entrata del nuovo amministratore delegato rappresenta un rafforzamento del team in un periodo in cui servono sempre maggiori competenze da investire nel settore -commenta il presidente di Enerqos Giorgio Pucci - ...

© Riproduzione riservata