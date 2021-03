Giornata di forti aumenti in un mercato di marzo alle ultime battute, mentre domani si avrà una tregua su gasoli e oli combustibili e un leggero aumento della benzina. Sul Cif Med del 29 marzo, convertito in euro al cambio di 1,1784 dollari, la benzina si è attestata a 399,16 euro per mille litri, il diesel 10ppm a 365,71, il gasolio 0,1 a 362,30 e ...

