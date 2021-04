Bnl e Ifitalia, società di factoring del Gruppo BNP Paribas, si affiancano in qualità di partner finanziari a Eni gas e luce ed Harley&Dikkinson, per sostenere le imprese che aderiscono a CappottoMio, il servizio finalizzato alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza sismica degli edifici condominiali e unifamiliari © Riproduzione riservata