Apriamo la 401a puntata delle notizie dalle Regioni con una notizia sul biometano. A Caivano, in Campania, c'è l'ok per il progetto di un impianto di produzione di biometano dall'impianto di depurazione della Unilever-Algida. Il progetto è di Nexta Renewable gas.

Passando al settore fotovoltaico, in Puglia registriamo progetti per 42 MW. Per Edis ...

© Riproduzione riservata