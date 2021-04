Le case auto hanno incontrato il vicepresidente della Commissione europea per il Green Deal, Frans Timmermans, per chiedere maggiori investimenti da parte dei 27 in infrastrutture di ricarica e rifornimento. In Italia si fa spazio la possibilità di un rifinanziamento degli incentivi per l'acquisto di auto nuove con emissioni comprese tra i 61-135 ...

© Riproduzione riservata