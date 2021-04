Come conseguire efficienza e risparmio energetico in azienda; misurare dati; acquistare e produrre energia; dare valore alla sostenibilità. Questo ed altro nella “Energy Management Web Conference 2021” (8 aprile, h.10:00, www.elettricitafutura.it). In particolare, si parlerà di: Smart Energy Management (diagnosi energetica 4.0, smart metering e ...

© Riproduzione riservata