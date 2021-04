Was è il think tank italiano sul comparto del waste management e del riciclo sviluppato da Althesys. In questo articolo Alessandro Marangoni affronta il tema del fine vita degli impianti fotovoltaici. Una gestione caratterizzata attualmente da un quadro normativo molto articolato e complesso. Un quadro da semplificare in vista dell'aumento espon ...

© Riproduzione riservata