In leggero calo questo lunedì sia i carburanti che i combustili, con il gpl auto ancora in marginale aumento e con il denso unico a registrare un calo superiore all'1%. È quanto emerge dalla seconda rilevazione di aprile dei “prezzi Italia” da parte del ministero della Transizione Ecologica, relativa al 12 aprile (v. tabella in allegato).

Sul ...

© Riproduzione riservata