Incentivi per gli impianti di produzione elettrica alimentati con bioliquidi sostenibili e per la conversione delle auto a gpl o metano, interventi sulle accise e sulla filiera del biogas: sono alcune delle proposte avanzate dal Pd per modificare il disegno di conversione in legge del decreto Sostegni.

Tra i numerosi emendamenti, presentati i ...

© Riproduzione riservata