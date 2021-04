I conglomerati bituminosi di altissima tecnologia, sempre più performanti e sostenibili, rappresentano oggi la risposta più adeguata per i quasi 600mila chilometri di asfalto che attraversano il nostro Paese in ogni direzione. È quanto emerso dal webinar organizzato dalle associazioni Unem e Siteb “Mobilità e PNRR: il contributo del bitume per le s ...

© Riproduzione riservata