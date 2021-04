In Italia manca un piano industriale per la filiera dell'auto elettrica e la giga-factory annunciata da Stellantis potrebbe essere realizzata in Spagna: è l'allarme lanciato dal deputato Andrea Vallascas (Misto – L'Alternativa c'è) che ha presentato ieri un'interpellanza alla Camera rivolta ai ministri della Transizione ecologica e dello Svilup ...

© Riproduzione riservata