L'Antitrust ha irrogato una sanzione di oltre 100 milioni di euro (102.084.433,91) alle società Alphabet Inc., Google LLC e Google Italy S.r.l. per violazione dell'art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea per non aver consentito l'interoperabilità di un'app Enel X per la ricarica elettrica con una delle sue funzionalità. In parti ...

