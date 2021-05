Giuseppe Sperduto è il nuovo presidente della Faib, la Federazione dei gestori carburanti Confesercenti. A sceglierlo l'assemblea dell'associazione, tenutasi oggi in modalità a distanza. Sperduto succede a Martino Landi, che ha guidato la Federazione per tredici anni. “Il sindacato è e rimarrà il luogo in cui prima di tutto viene il confronto inter ...

