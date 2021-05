Grupo Ham e Ham Italia stanno sviluppando a Faenza, in Romagna, il più grande impianto di biometano liquido per impiego veicolare in Europa, con una capacità annua stimata di 9.000 tonnellate, equivalenti a circa 140 GWh/anno, che entrerà in produzione nella primavera del 2022. Il progetto si basa sul biometano avanzato prodotto da due impianti di ...

© Riproduzione riservata