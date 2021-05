Il Mite sta rivalutando la possibilità di chiudere la centrale a carbone di La Spezia entro il 2021, in quanto sono state adottate delle decisioni di Via favorevoli per la realizzazione di nuovi impianti a gas che garantirebbero la sicurezza del sistema energetico. Lo ha spiegato ieri la sottosegretaria al Mite Vannia Gava, rispondendo in commi ...

© Riproduzione riservata