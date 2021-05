Come realizzare la transizione verde del Piano di ripresa? Bisogna “semplificare per l'ambiente”? La colpa dei ritardi è della burocrazia, delle norme, della qualità dei progetti o dello scarso investimento nella costruzione del consenso territoriale? Queste le domande su cui, nei giorni in cui Governo lavora al nuovo DL Semplificazioni © Riproduzione riservata