In una lettera al Financial Times, il senior policy fellow del Grantham Institute di Londra Nell Hirst sostiene che prima di far chiudere i rubinetti alle major, le abitudini andrebbero cambiate. Prendendo le mosse dalla sentenza olandese contro Shell, Hirst ricorda che il 15% della produzione mondiale di petrolio dipende dalle major, tutto i ...

© Riproduzione riservata