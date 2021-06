Si ferma la corsa della benzina, mentre proseguono in salita gasoli e oli combustibili in Mediterraneo. Sul Cif Med del 15 giugno la benzina, convertita al cambio di 1,2108 dollari, si è posizionata a 425,58 euro per mille litri, il diesel 10ppm a 418,38, il gasolio 0,1 a 413,50 e il denso Btz a 372,69 euro per mille chili. Domani mattina quindi la ...

© Riproduzione riservata