A Melfi nascerà la nuova linea di produzione di auto elettriche di Stellantis, ma il Governo ha chiesto al gruppo automobilistico di collocare in Italia anche la gigafacroty per la realizzazione delle batterie: lo ha chiarito il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che, oggi pomeriggio, ha risposto alla Camera all'interrogazio ...

© Riproduzione riservata