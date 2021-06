Snam ha sottoscritto con la Banca europea per gli investimenti (Bei) un contratto di finanziamento di complessivi 150 milioni di euro a sostegno di progetti di efficienza energetica del gruppo in ambito residenziale e industriale. Il contratto, si legge in una nota, riguarda iniziative per complessivi 200 milioni di euro previste dal gruppo Renovit ...

