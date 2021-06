Quali sono le azioni da intraprendere per rendere l'efficienza energetica in azienda un valore aggiunto in termini di investimento e business? È il tema della seconda videoconferenza “Enermanagement” promossa dalla Fire il 23 giugno (h. 10:00/13:00, https://fire-italia.org) per fare il punto su potenziali e regole ed illustrare casi studio e pr ...

© Riproduzione riservata