L'efficienza al centro di questa nuova puntata delle notizie dalle Regioni. Cominciamo dalla Puglia dove la giunta ha stanziato due milioni per l'efficientamento energetico delle imprese e del patrimonio pubblico. Insieme all'efficienza energetica abbiamo l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili in Umbria, con risorse per un mln di euro (este ...

© Riproduzione riservata