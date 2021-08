Ancora una volta protagonista delle notizie dalle Regione è il fotovoltaico. Autorizzati 44 MW tra Abruzzo, Campania e Friuli Venezia Giulia, di cui 19,38 MW di agrivoltaico a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Una Via negativa in Puglia per 8,6 MW, mentre una valutazione d'impatto ambientale positiva si registra per il progetto di un impia ...

© Riproduzione riservata