Fine settimana di aumenti generalizzati per i prezzi dei carburanti. Con il Brent abbondantemente sopra i 76 dollari, in attesa di un difficile accordo tra i Paesi Opec sui tagli alla produzione e con le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo di nuovo in aumento.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha au ...

© Riproduzione riservata