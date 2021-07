Terna ha pubblicato gli esiti dell'asta per l'approvvigionamento di risorse interrompibili istantaneamente con validità per il periodo 5 luglio - 30 settembre 2021. Per l'area Continente sono stati assegnati 500 MW a 59.998 euro/MW; per l'area Sicilia 8 MW a 126.000 euro/MW e per l'area Sardegna 3 MW a 126.000 euro/MW. In allegato le tabelle con i ...

