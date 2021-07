“Quando il ministro Cingolani mi ha chiesto di continuare a dare una mano dopo pensionamento, assumendo la presidenza di Enea, ho meditato sull'impegno richiesto, gratuito secondo norme di legge, e poi ho accettato con entusiasmo, per mettere la mia esperienza di 41 anni al ministero e di dieci anni come direttore generale al servizio dell'ente, so ...

© Riproduzione riservata