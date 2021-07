La fabbrica di batterie (gigafactory) per le auto elettriche di Stellantis si farà in Italia, e più precisamente a Termoli, in Molise. Lo ha detto l'a.d. di Stellantis, Carlos Tavares, aprendo l'evento “EV Day” dedicato alla strategia del gruppo per l'elettrificazione.

“L'identificazione dell'impianto powertrain di Termoli rappresenta una scelta c ...

© Riproduzione riservata