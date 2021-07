Per sbloccare l'impasse sulle gare per la distribuzione gas “il Mite intende riprendere i lavori della cabina di regia, che ha visto il coinvolgimento sia degli operatori di settore che dell'Anac, di Arera e dell'Autorità Antitrust, così da individuare le soluzioni di semplificazione amministrativa e regolatoria necessarie per concludere il process ...

© Riproduzione riservata