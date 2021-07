È di ieri, 8 luglio, l'annuncio che Snam e Leonardo hanno firmato un Memorandum of Understandign (MoU) per lo sviluppo delle competenze tecnologiche per l'innovazione e la sostenibilità dell'industria energetica. L'accordo, di durata triennale, si concentrerà sulla digitalizzazione, il monitoraggio e la sicurezza (sia fisica che cibernetica) dei pr ...

© Riproduzione riservata