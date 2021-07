Eni ha firmato un accordo per l'acquisito dalle società Glennmont Partners e Pggm Infrastructure Fund del 100% di un portafoglio di 13 impianti eolici onshore in Italia, con una capacità complessiva di 315 MW già in esercizio. Il portafoglio acquisito è composto da 256 aerogeneratori entrati in esercizio fra il 2009 e il 2016 e localizzati in Sicil ...

