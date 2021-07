La “rivoluzione verde” nel Piano di ripresa e nel Fondo complementare

Dopo una prima puntata sui fronti più caldi della transizione energetica in Italia (v. Staffetta 09/04), torna lo speciale della Staffetta “Le mappe della transizione”. In questa seconda puntata ci occupiamo delle indicazioni che emergono dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e dal Fondo complementare. Indicazioni che ricalcano in buona parte le “mappe” della prima puntata: biometano, idrogeno, efficienza, colonnine elettriche, con l'aggiunta del settore idrico e di quello dell'economia circolare.

Questo secondo speciale intende offrire a chi deve investire gli strumenti per capire il punto di caduta degli imponenti finanziamenti pubblici messi a disposizione dall'Unione europea per la ripresa post-pandemica, con un'attenzione particolare al settore energetico.

Entriamo dunque nel dettaglio dei fondi disponibili, delle tempistiche e delle modalità con cui queste risorse dovranno essere messi a frutto. Una “mappa” indispensabile anche perché i tempi sono stretti e le scadenze da rispettare molte e perentorie.

