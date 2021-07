Il Mite sta lavorando per risolvere la procedura d'infrazione europea in materia di concessioni idroelettriche, anche se non è ancora chiaro come verranno coniugate le esigenze di mercato con la necessità di garantire la stabilità degli investimenti. È quanto emerso dall'audizione del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, che ...

© Riproduzione riservata