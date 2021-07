La pandemia non ha pesato sull'installazione di impianti fotovoltaici, ma il tasso d'installazione resta molto inferiore agli obiettivi di decarbonizzazione al 2030. Nel 2020 sono entrati in esercizio in Italia altri 55.550 impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 749,2 MW. Numeri simili al 2019, quando i nuovi impianti erano 58.190 per ...

© Riproduzione riservata